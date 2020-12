Wisselvallige dag met kans op witte kerst in Ardennen, ook in lager gelegen streken kan sneeuwlaagje (even) blijven liggen

HET WEERHet wordt vandaag wisselend bewolkt met kans op buien. Op het Ardense reliëf valt er boven 300 à 400 meter eerst nog smeltende sneeuw, maar later zal er vooral in de Hoge Venen een sneeuwlaagje gevormd worden. Elders gaat het om buien van regen, korrelhagel of eventueel zeer tijdelijk smeltende sneeuw. Dat meldt het KMI.

Aan zee zijn de buien intenser en is een donderslag mogelijk. De maxima liggen tussen 2 en 6 graden in Hoog­ België, en rond 6 of 7 graden elders. In het binnenland waait een matige tot lokaal vrij krachtige wind en zijn er rukwinden mogelijk rond 50 of 60 kilometer per uur. Aan zee waait een vrij krachtige tot meestal krachtige wind en zijn er rukwinden mogelijk van 70 tot 80 kilometer per uur.

Vanavond en vannacht blijft het wisselvallig met buien. In de Ardennen vallen er sneeuwbuien en kan er boven 300 meter en vooral dan in de Hoge Venen een sneeuwlaag van enkele centimeters blijven liggen. Elders vallen er buien van regen, smeltende sneeuw of korrelhagel. Tijdens een intense bui kan er ook in de lager gelegen streken zeer tijdelijk een sneeuwlaagje ontstaan, aldus het KMI. De minima liggen tussen 0 en ­2 graden in het oosten van het land, rond 1 à 2 graden in het centrum en tussen 2 en 5 graden in het westen. De wind waait meestal matig. Aan zee is de wind vrij krachtig tot krachtig met rukwinden van 60 tot 70 kilometer per uur.

Ook op kerstdag blijft het wisselvallig. In de Ardennen vallen er boven 400 meter nog enkele sneeuwbuien, elders gaat het om regen, smeltende sneeuw of korrelhagel. Aan zee zijn de buien intenser. De maxima liggen tussen 0 en 3 graden in Hoog­-België en rond 5 à 6 graden in het centrum en aan zee. De wind waait meestal matig. Aan zee is de wind matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 50 à 60 kilometer per uur.

Op tweede kerstdag is het eerst droog, later volgt er lichte neerslag vanaf het westen. De maxima liggen rond 5 à 6 graden in het centrum.

Zondag tot slot verwacht het KMI flink wat neerslag en veel wind. In de Ardennen kan dit tot zware problemen leiden.