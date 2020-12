Wisselvallig, winderig en koud weekend met in de Ardennen kans op veel (smeltende) sneeuw

De temperaturen stijgen tot 0 graden in de Hoge Venen, 4 à 5 graden in het centrum en tot 7 graden aan zee. Er waait een meestal matige en aan de kust stilaan een vrij krachtige zuidwestenwind. In de namiddag zijn er rukwinden tot 55 kilometer per uur.

's Avonds en 's nachts wordt het zwaarbewolkt met soms lichte regen of motregen. In de Ardennen valt er nu en dan smeltende sneeuw of sneeuw. Op het einde van de nacht wordt de regen intenser over het noordwesten van het land. De minima schommelen tussen -1 graad in de Hoge Venen, 4 graden in het centrum en 6 graden aan zee. Er waait een vrij krachtige en later soms een krachtige wind uit zuidelijke richtingen. De rukwinden nemen toe van 60 kilometer per uur 's avonds tot 70 à 80 kilometer per uur in het oosten en 80 à 90 kilometer per uur in het westen op het einde van de nacht.