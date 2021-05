Wisselvallig weer met stevige buien en kans op onweer

Het is dinsdagnamiddag in het binnenland wisselvallig met buien en kans op onweer. Vooral in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant verwacht het KMI stevige buien met plaatselijk onweer. Maxima van 10 tot 16 graden.

Voor Brussel en de provincies Limburg en Vlaams-Brabant geldt code geel. Het KMI verwacht stevige buien met plaatselijk onweer. Daarbij kan er op korte tijd veel neerslag vallen en is er kans op rukwinden en mogelijk hagel. In het noordwesten van het land is de kans op onweer een stuk kleiner maar een lokale onweerachtige bui valt ook daar niet uit te sluiten.

Dinsdagavond neemt de buienneiging geleidelijk af. Vannacht wordt dan grotendeels droog met brede opklaringen. De minima liggen tussen +1 in sommige Ardense valleien tot 9 graden aan zee met in het centrum waarden tussen 6 en 8 graden. De wind wordt zwak tot matig en krimpt geleidelijk naar het zuidwesten.

Woensdag begint de dag droog met opklaringen, maar in de voormiddag neemt de bewolking al toe en vallen de eerste buien. Na de middag vallen er meer en intensere buien die onweerachtig kunnen zijn. In de loop van de namiddag wordt het aan de kust droger en zonniger. De maxima liggen tussen 10 graden in de Ardennen en 15 of 16 graden in de Kempen.

Woensdagavond trekken de (onweerachtige) buien weg richting Duitsland. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het droog en rustig met brede opklaringen. Vooral in het oosten van het land kunnen er zich nevel, mist of laaghangende bewolking vormen.

Donderdag begint de dag op vele plaatsen met mooie opklaringen, het oosten heeft mogelijk last van ochtendgrijs. In de loop van de voormiddag ontwikkelen er zich in het binnenland stapelwolken die hier en daar tot wat licht gedruppel zouden kunnen leiden. In de loop van de namiddag trekt de hemel grotendeels dicht met hoge en middelhoge bewolking maar het blijft dan nog grotendeels droog. De maxima liggen tussen 12 en 17 graden.

Vrijdag wordt het wisselvallig en erg winderig met een wisselende bewolking en buien die in de loop van de dag frequenter en intenser worden. De buien kunnen lokaal gepaard gaan met een donderslag. De maxima schommelen tussen 12 graden in de Hoge Venen en 16 graden in de Kempen.

Zaterdag wordt een onstuimige dag met veel bewolking en geregeld regen of buien. Sommige buien kunnen intens zijn en gepaard gaan met onweer. In de kuststreek wordt het in de namiddag waarschijnlijk droger en zonniger. Het is daarbij ook veel te fris voor de tijd van het jaar met maxima van 8 graden in de Hoge Venen tot 13 à 14 graden in Vlaanderen.

Zondag houdt het frisse en wisselvallige weer aan en moeten we in de loop van de dag opnieuw rekening houden met de ontwikkeling van buien. In de voormiddag zijn er waarschijnlijk nog mooie opklaringen. Met temperaturen tot hooguit 14 graden is het nog altijd te fris.

Ook maandag is het nog wisselvallig en fris met enkele buien in de loop van de dag. De temperaturen blijven ondermaats, met maxima van 8 tot 14 graden.