Wisselvallig weekend voor de boeg

Zonnige lentedag met temperatu­ren die klimmen tot 18 graden, ook komende dagen nog mooi

Het blijft nog tot en met zaterdag heerlijk lenteweer. Vandaag is het volgens het KMI opnieuw zonnig, met alleen in de namiddag enkele stapelwolken. We halen maxima van 13 graden in de Hoge Venen tot 17 of 18 graden in Vlaanderen.

24 maart