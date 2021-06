Wisselvallig weekend op komst: buien op zaterdag, tot 25 graden in de Kempen

UPDATEDeze namiddag is het vaak bewolkt en kan er wat regen of enkele buien vallen, vooral over de westelijke landshelft. In het zuidoosten van het land zijn er opklaringen en is het droog. De maxima gaan van 17 graden aan zee en 21 tot 22 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. De wind waait meestal matig uit zuidwest, meldt het KMI.

Vrijdagavond en volgende nacht overheerst de bewolking over Laag- en Midden- België met buien over het westen en het centrum. In het oosten blijft het droog. Minima tussen 8 graden in de Hoge Venen en 14 à 15 graden elders.

Zaterdag is het wisselend tot zwaar bewolkt en vallen er opnieuw enkele buien, aanvankelijk vooral over het westen van het land. In de namiddag kunnen er overal buien vallen waarbij lokaal onweer mogelijk is. Maxima tussen 19 graden aan zee en 25 graden in de Kempen. Zaterdagnacht worden de buien minder talrijk en zijn er meer opklaringen. Het kwik daalt naar 10 graden in sommige Ardense valleien en 16 graden in de grote steden.

Zondag zijn er vooral in de voormiddag brede opklaringen met vooral hoge wolkenvelden. In de loop van de (late) namiddag verwacht het KMI vanaf de Franse grens enkele buien met lokaal onweer. De maxima schommelen rond 26 graden in het centrum van het land.

Maandag is het wisselvallig met soms buien, plaatselijk vergezeld van onweer. De maxima schommelen in de meeste streken rond 24 à 25 graden. Dinsdag blijft het wisselvallig met perioden van regen of buien, steeds met kans op lokaal onweer. De maxima schommelen in het centrum rond 22 graden in het centrum.

