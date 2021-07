Wisselvallig weekeinde met buien en onweer, maar zonnigere namiddagen aan de kust

Kwik stijgt plaatse­lijk tot 26 graden, ook volgende week temperatu­ren tot 28 graden

18 juli Deze namiddag is het zonnig met maxima van 21 tot 23 graden in de kuststreek en in de Ardennen, en tussen 24 en 26 graden elders in het land. Vanavond wordt het helder bij minima tussen 10 en 15 graden. Dat meldt het KMI.