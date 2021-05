Wisselvallig met kans op buien

Weernieuws Wisselend bewolkt met buien, morgen kans op onweer

20 april Na het oplossen van het ochtendgrijs wordt het dinsdag wisselend bewolkt met in het binnenland enkele buien. Aan zee blijft het mogelijk de hele dag mistig. Het kwik stijgt tot 11 of 12 graden aan de kust en in de Ardennen, en tot 16 graden in de Kempen. Dat zegt het KMI.