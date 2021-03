Wisselvallig met buien en opnieuw kans op winterse neerslag in de Ardennen, beterschap op komst dit weekend

Het is vandaag wisselvallig met deze ochtend al buien in het westen van het land. In het oosten van het land is er eerst nog kans op aanvriezende mist of enkele rijm- en ijsplekken. In de loop van de dag wordt het overal overwegend zwaarbewolkt met enkele buien of soms wat lichte regen. In de Hoge Ardennen heeft de neerslag soms een winters karakter. We halen maxima van 1 graad in de Hoge Venen tot 7 graden over het westen en het centrum. De wind is zwak en later matig uit noord tot noordnoordwest. Aan zee wordt de wind geleidelijk vrij krachtig, zegt het KMI.