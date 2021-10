Wisselend tot zwaarbewolkt, maxima tot 15 graden

Wisselval­li­ge start van de week met wolken en kans op buien

25 oktober Na een stralende zondag start de nieuwe week wisselend tot zwaarbewolkt, met in de loop van namiddag in het oosten tijdelijk lokale lichte regen. Over het westen vallen er buien die hier en daar vrij stevig kunnen zijn. Dat meldt het KMI. De maxima liggen tussen 10 graden in de Hoge Ardennen en 15 graden in het westen alsook in de provincie Limburg en de regio Luik. Er waait een overwegend matige en in Belgisch Lotharingen meestal zwakke wind uit zuid tot zuidwest.