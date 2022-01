Wisselend bewolkt weer met plaatselijke buien

WeernieuwsZondag zijn er over de westelijke landshelft opklaringen met wolkenvelden, terwijl het in het oosten nog zwaarbewolkt is. In de loop van de dag wordt het overal wisselend bewolkt. Er kunnen plaatselijk nog enkele buien vallen, die over de hoogten van de Ardennen opnieuw winters worden. De maxima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen, 5 of 6 graden in het centrum en 7 graden vlak aan zee. De wind waait matig, soms vrij krachtig aan zee, uit westelijke richtingen. Op het einde van de dag neemt de wind af en krimpt naar het westen tot zuidwesten. Dat meldt het KMI.

Tijdens de nacht van zondag op maandag wordt het uitkijken. Door de zwakke wind en de opklaringen kan het kwik zakken onder het vriespunt in Hoog-België maar lokaal is dat ook elders mogelijk. Hierdoor kan op diverse plaatsen aanvriezende mist ontstaan. Daarnaast kan, ten gevolge de dooi die maandag overdag verder inzet in de Ardennen, smeltwater opnieuw aanvriezen en zo zorgen voor ijsplekken op de weg. Ten slotte is de kans op een winterse bui eveneens niet uitgesloten en is er zelfs kans op wat aanvriezende regen. De minima schommelen tussen -6 graden in sommige Ardense valleien en lokaal +1 of +2 graden in Vlaanderen. Er staat een zwakke zuidzuidwestenwind.

Maandag blijft het op de meeste plaatsen droog en is het wisselend tot soms zwaar bewolkt. In de Ardennen blijft het weerbeeld echter grijs met soms aanvriezende mist en veel lage wolken. De maxima liggen tussen -2 en +2 graden op de Ardense hoogten, tussen 4 en 6 graden in de lage gebieden van het binnenland en tot 7 graden aan zee. De wind is meestal zwak uit het zuiden tot zuidoosten.

Dinsdag zouden er opklaringen kunnen voorkomen. In de Ardennen blijft het evenwel vaak grijs met lage wolken en (aanvriezende) mist. Na een ochtend met op vele plaatsen lichte vorst, wordt het in de namiddag maximaal zo'n 4 graden. De wind waait zwak, over het westen matig, uit een zuidelijke hoek.

Woensdag hangt er wellicht opnieuw op vele plaatsen lage bewolking, die slechts moeilijk opgelost geraakt. Er kan daarbij ook wat motregen vallen, al is het meestal droog. Over de zuidelijke Ardennen en in Lotharingen is de kans op zon groter. De maxima liggen tussen het vriespunt in de Ardennen, 5 graden in het centrum en tot 8 graden over het westen. Er staat een zwakke veranderlijke wind.

Donderdag verloopt zwaarbewolkt met lage bewolking waaruit mogelijk wat motregen valt, maar de nadruk ligt op droog weer. De maxima liggen rond 4 graden in het centrum. Er staat weinig wind.

Vrijdag komt er weinig verandering en blijft het meestal grijs en overwegend droog. In de Ardennen kan de zon doorbreken. De maxima liggen rond 2 graden in het centrum, over het westen wat hoger, rond 5 graden.

Ook zaterdag komt er weinig verandering en blijven lage wolken het weer domineren. Het wordt zo'n 4 graden in het centrum.