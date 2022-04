Wisselend bewolkt, maar overwegend droog: temperaturen schommelen rond 17 graden

Vandaag hangen er eerst vrij veel hoge en middelhoge wolken, met later vorming van wat stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog, maar in de voormiddag is lokaal wat licht gedruppel mogelijk. In de Ardennen is er in de namiddag kans op een bui. Het westen krijgt in de namiddag dan weer meer zon te zien. De maxima liggen tussen 12 graden aan zee en op de hoogste toppen en 17 graden in het centrum van het land en in Belgisch Lotharingen. De wind waait zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig, uit noord tot noordoost.

Vanavond trekken eventuele buien weg richting Duitsland en Groothertogdom Luxemburg en breiden de opklaringen zich vanaf het westen uit richting centrum. Volgende nacht wordt het overal droog en wisselend bewolkt. Het kwik daalt naar 0 tot 7 graden bij een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoost.

Zaterdag maken de opklaringen al vlug plaats voor stapelbewolking en blijft het, op enkele lokale buitjes na, droog. Op het eind van de namiddag is er wat meer ruimte voor de zon in het noordwesten. Het is vrij fris, met maxima tussen 9 graden in de Ardennen en 14 of 15 graden in Vlaanderen. De wind waait meestal matig uit het noorden tot noordoosten.

Zondag wordt het bewolkt met voornamelijk hoge en middelhoge bewolking. Op de meeste plaatsen blijft het droog maar vooral in het noordwesten is wat gedruppel mogelijk. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten.

Maandag blijft het overwegend droog en krijgen we een afwisseling van zon en wolkenvelden. In de Ardennen hangt er mogelijk wat meer bewolking en is een buitje niet geheel uitgesloten. Het wordt ook enkele graden zachter, met maxima tussen 13 en 18 graden. De wind waait matig uit noordoostelijke richtingen.

Dinsdag krijgen we eerst brede opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend bewolkt. Er is opnieuw kans op een lokaal buitje, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden. De wind is zwak tot meestal matig uit noord tot noordoost.

Woensdag en donderdag wordt het wisselend bewolkt en blijft het overwegend droog. De kans op een bui blijft beperkt. De maxima schommelen tussen 12 en 17 graden.

