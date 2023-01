Winterse buien zorgen voor sneeuwtapijt tot 10 centimeter dik: nog hele week sneeuwpret in de Hoge Venen

De eerste koudeprik van het jaar is een feit. In de Hoge Venen ligt nu al een sneeuwtapijt van zo’n 10 centimeter dik, en daar kan de komende dagen nog wat bijvallen. Dankzij de polaire zeelucht die ons weer de komende dagen bepaalt, blijft die sneeuwlaag nog zeker tot het einde van de week liggen. Ook elders kan hier een daar een sneeuwlaagje vallen, verwacht het KMI.

De maxima schommelen vandaag tussen -3 graden in de Hoge Ardennen en 3 graden in het westen en het centrum van het land. Het blijft overwegend droog, al kan her en der een winterse bui vallen. Ook in de hoge Ardennen kan nog wat sneeuw bijvallen. Daar daalt het kwik de komende nacht tot -10 graden.

De komende dagen blijft het overwegend zonnig en droog, al kan er later vandaag en morgen vooral in het zuiden van de Ardennen nog wat winterse neerslag vallen. Het sneeuwpak dat daar gisteren viel, blijft dankzij de vriestemperaturen zeker tot het einde van de week liggen, klinkt het.

De skipistes in de Oostkantons blijven voorlopig gesloten. Of ze later deze week wel open zullen gaan, daarover kon de woordvoerder gisteren nog geen duidelijkheid geven.

KIJK. Zullen de skipistes in Hoge Venen opengaan?

“Ze doen daar geen voorspellingen over”, legde journaliste Julie Colpaert uit in het VTM Nieuws. Er zijn enkele factoren, zoals het aantal centimeter sneeuw en de temperatuur, waar rekening mee gehouden moet worden alvorens er kan geskied worden. “Ook de kwaliteit van de sneeuw moet goed genoeg zijn om pistes te kunnen openen”, aldus Julie Colpaert.

Sneeuw aan zee en in het binnenland

Komende nacht en woensdagochtend kan er eerst aan de kust en later ook in het binnenland een winterse bui vallen. Woensdagavond en tijdens de nacht verwacht het KMI regen- of hagelbuien aan zee en vaak winterse buien in het binnenland waar in sommige streken, zelfs in de lager gelegen gebieden, een wit laagje kan worden gevormd.