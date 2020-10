Winters worden natter, hittegolven intenser: klimaatrapport KMI nog pessimistischer

Stormachti­ge zaterdag: felle rukwinden tot 110 kilometer per uur aan zee

26 september Het blijft vandaag overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen of stevige buien, mogelijk met onweer. Toch zijn enkele korte opklaringen niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Ardennen en 16 graden in de Kempen. Aan zee kan het opnieuw zeer krachtig waaien tot 110 kilometer per uur.