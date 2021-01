Winterprik op weg naar ons land: donderdag gaat het sneeuwen

WeernieuwsNa de sneeuwval van afgelopen dagen in de Ardennen is het op donderdag mogelijk dat het ook in Vlaanderen hier en daar gaat sneeuwen.

“Een winterse neerslagzone komt opzetten vanuit Frankrijk en brengt vooral langs de Frans-Belgische grens (smeltende) sneeuw. Lokaal kan het tijdelijk sneeuwen met de vorming van een dun sneeuwtapijt. Het is dan ook opletten geblazen voor lokale gladheid”, waarschuwt Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux

De neerslagzone, verbonden aan een klein lagedrukgebied boven het noorden van Frankrijk, trekt in de loop van donderdagochtend richting ons land. De eerste neerslag lijkt volgens de weerdienst te vallen als regen of smeltende sneeuw, maar transformeert dan geleidelijk naar meer droge sneeuw.

Waar valt sneeuw?

“Er bestaat nog wat onzekerheid over de exacte positie van de neerslagzone. Sommige weermodellen berekenen de neerslag tot in het noorden van Vlaanderen, terwijl andere opties enkel Wallonië en de Frans-Belgische grens viseren. Hoe dan ook, bij deze winterse perikelen is er opnieuw kans op gladheid in het verkeer”, meldt Roose.

Volledig scherm De sneeuwkans op donderdag is groot in veel regio’s van ons land. © Noodweerbenelux

Richting de avondperiode keert de regen- en sneeuwzone op haar stappen terug en verdwijnt ze via Frankrijk naar het zuiden. Het is niet uitgesloten dat in de avondperiode dan nog wat droge sneeuw valt met opnieuw kans op de vorming van een dun sneeuwlaagje. Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag gaat het op veel plaatsen vriezen met kans op algemene gladheid in ons land.

Nieuwe sneeuwkansen op zaterdag

Het koude weer zal zich ook op vrijdag manifesteren in droge condities. Het is uitkijken naar de weersituatie op zaterdag wanneer een nieuwe neerslagzone komt opzetten vanaf het westen. Deze gaat in eerste instantie gepaard met winterse neerslag die op diverse plaatsen opnieuw kan blijven liggen. De maxima komen amper boven het vriespunt uit, waardoor het op veel plaatsen winters zal aanvoelen.

Volledig scherm De maxima komen zaterdag amper boven het vriespunt uit. © Noodweerbenelux

“Later wordt de neerslagzone gevolgd door warmere lucht waardoor de sneeuw zal overgaan in regen. Mogelijk dat we dan vertrokken zijn voor opnieuw een periode met hogere temperaturen, maar dat is op dit moment bijzonder onzeker”, besluit NoodweerBenelux.