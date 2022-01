Winter keert terug met ijzel in de morgen en stormtij in de namiddag

Vandaag begint koud en droog met eerst enkele brede opklaringen met lokale ijsplekken. In de loop van de dag wordt het snel betrokken en vallen buien over het noorden en oosten van het land. In de Hoge Ardennen valt er zelfs sneeuw. De wind waait matig tot vrij krachtig uit west tot noordwest. Rukwinden rond 50 à 60 km/h, komen vooral voor aan zee en op de Hoge Venen.

Komende nacht is het zwaarbewolkt en vallen er nog enkele buitjes, in Hoog-België zijn dat er van smeltende sneeuw. In de loop van de nacht kunnen er wat opklaringen binnen drijven vanuit Nederland. Het koelt daarmee af naar zo’n 4 graden aan zee, rond het vriespunt in het centrum van het land en -2 graden in Hoog-België. Er zijn dus op verschillende plaatsen ijsplekken mogelijk.

Morgen is het wisselend tot soms zwaar bewolkt waaruit een buitje kan vallen. In de Ardennen overheerst de lage bewolking en kan er bovendien (aanvriezende) mist voorkomen in de ochtend. De maxima schommelen tussen het vriespunt in de Hoge Venen en 4 à 5 graden in de rest van het land.

Vrijdag is het eerst zwaarbewolkt met neerslag. In de loop van de dag verlaat de neerslagzone ons land via het zuidoosten en wordt het droger met breder wordende opklaringen. Enkele (winterse) buien blijven echter mogelijk. De maxima schommelen tussen 0 en 6 graden.

Het weekend brengt opnieuw (winterse) buien en een goed voelbare wind. Op zaterdag halen we temperaturen tot 8 graden, zondag gaat daar nog een graadje af.