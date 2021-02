Winter is terug in het land: dit weekend vaak zonnig met ‘s nachts temperaturen onder het vriespunt

Gentbrugge/Schellebelle Omwonenden van Schelde kunnen beginnen dromen van zorgeloze zomer zonder muggen: “Met extra geulen is definitie­ve oplossing in zicht”

23 februari Wordt het een zorgeloze zomer zonder corona en vooral zonder de irritante steekmuggen? Dat vragen de omwonenden van de oude Schelde-arm in Gentbrugge en het natuurgebied Wijmeers in Wichelen zich af. Reeds jarenlang geven de knijten er overlast, vooral op zomeravonden. In Wichelen lijkt de oplossing in de maak en in Gentbrugge werden extra geulen gegraven in afwachting van een definitieve oplossing.