Windstoten tot 180 km/u bij felle moessonregens op Filipijnen: drie doden, 25.000 mensen ontheemd

Zwaarste regenval in 100 jaar in Chinese metropool: minstens 25 doden, “pendelaars zitten al 44 uur vast”

22 juli De overstromingen in de Chinese miljoenenstad Zhengzhou hebben al minstens 33 mensenlevens geëist. Dat melden de lokale autoriteiten. Gevreesd wordt dat er nog meer lichamen geborgen zullen worden. Er zijn nog 8 vermisten. Levens redden is nu “de topprioriteit”, verklaarde president Xi Jinping. De stortbuien worden veroorzaakt door de tyfoon In-Fa. Volgens de autoriteiten komt dergelijke regenval maar eens in de 100 jaar voor.