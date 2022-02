Windstoten tot 100 km/u? Donderdag en vrijdag mogelijk opnieuw stormweer

Grijze zondagoch­tend, pas in namiddag opklarin­gen

Het is zondagnamiddag veelal grijs maar droog, met in het centrum eventueel later wat zon. In het zuiden van het land zijn er geleidelijk meer opklaringen bij maxima van 1 tot 6 graden. Komende nacht zijn er vooral over het noorden soms lage wolken met lokaal (aanvriezende) mist. Elders zijn er brede opklaringen bij minima rond -3 graden in het centrum. Het KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie.

23 januari