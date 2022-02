Windstoten tot 100 km/u? Donderdag en vrijdag mogelijk opnieuw stormweer, nummer 1722 geactiveerd

Eerst brede opklarin­gen, daarna wolken: KMI waarschuwt met code geel voor gladheid

De dag begint met brede opklaringen, maar geleidelijk aan neemt de bewolking op de meeste plaatsen toe. Het blijft wel hoofdzakelijk droog. De maxima liggen tussen 1 graad in de hoge Ardennen en 8 graden in het westen. Het KMI waarschuwt deze voormiddag wel voor gladheid. Tot 10 uur is code geel van kracht in heel het land, behalve aan de kust.

28 januari