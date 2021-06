Windhoos treft Nederlandse Leersum: daken eraf en tientallen bomen omgeknakt

Kans op supercel: beelden tonen hoe ‘koning der buien’ door ons land trekt

16:44 De voorspelde buien en het onweer hebben afgelopen nacht op verschillende plekken lelijk huisgehouden. En het is nog niet afgelopen, want de ‘koning der buien’ staat gepland voor vanmiddag. Na een aantal dagen met tropische hitte krijgen delen van Europa, waaronder ook ons land, te maken met een zeldzaam type onweer, de ‘supercel’ genaamd. Voor dit berucht weerfenomeen is het altijd oppassen geblazen want het staat vaak garant voor een overvloed aan regen, felle windstoten, hagel en als je echt pech hebt ook stevige wervelwinden.