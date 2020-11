Wie wandelplannen heeft dit weekend, vergeet dan geen regenspullen

Er is deze ochtend in de Ardennen en in Belgisch Lotharingen kans op enkele (aanvriezende) mistbanken. Over de noordoostelijke landshelft vallen tijdelijk nog enkele lokale buien, in de Ardennen met kans op winters karakter. Dat meldt het KMI.

Overdag blijft het overal overwegend droog met opklaringen en wolkenvelden. Op het einde van de dag wordt het zwaarbewolkt over het westen. Het is minder zacht dan de voorbije dagen met maxima van 3 graden in de Hoge Venen tot 9 graden aan zee. De zwakke tot matige westen- tot zuidwestenwind draait naar het zuidzuidwesten.

Deze avond is het over het westen zwaarbewolkt met stilaan kans op wat lichte regen of motregen. Over het centrum en het oosten zijn er nog (brede) opklaringen. Volgende nacht wordt het geleidelijk overal zwaarbewolkt met over de noordelijke landshelft lokaal wat lichte regen of motregen. De minima liggen tussen 0 à -1 graad in het uiterste oosten en zuidoosten, rond 4 graden in het centrum en 7 graden aan de kust. Er waait een matige zuidzuidwestenwind. Over het oosten is de wind aanvankelijk zwak.

Morgen verwachten we overwegend zwaarbewolkt weer met enkel in de loop van de dag een paar lokale opklaringen. Hier en daar kan er wat lichte neerslag vallen. De maxima schommelen tussen 5 graden in de Ardennen, 10 graden in het centrum en 12 graden aan de kust. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit het zuidwesten.

Zondag verwachten we veel bewolking met geleidelijk vanuit het noordwesten wat lichte regen. In het uiterste zuidoosten van het land kan het tot de avond droog blijven. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan zee ruimt de wind tijdelijk naar het westnoordwesten.