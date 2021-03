Wetenschappers waarschuwen voor korte winters en zomers die vanaf 2100 wel een half jaar kunnen duren

Als er niets gedaan wordt aan de klimaatverandering zijn zomers die een half jaar duren misschien wel het nieuwe normaal tegen 2100. Daarvoor waarschuwen wetenschappers in een nieuwe studie gepubliceerd in het vaktijdschrift Geophysical Research Letters. Zo’n lange zomer zou immers een grote impact hebben op de landbouw, het milieu en onze gezondheid.

De waarschuwing geldt in het bijzonder voor het noordelijk halfrond - waar de meeste werelddelen met uitzondering van Australië, Antarctica en delen van Afrika en Zuid-Afrika gelegen zijn - waarvan de historische klimaatgegevens onder de loep werden genomen. In de jaren vijftig waren de vier seizoenen nog tamelijk voorspelbaar, maar we merken nu al dat de klimaatverandering zorgt voor wijzigingen in de startdata en lengte van lente, zomer, herfst en winter. Deze wijzigingen worden in de toekomst wellicht nog opvallender. Tenminste, als er niets aan de klimaatverandering gedaan wordt.

“Zomers worden langer en heter, terwijl de winters korter en warmer worden”, aldus Yuping Guan, hoofdauteur en fysisch oceanograaf bij het State Key Laboratory of Tropical Oceanography in China. Guan werd geïnspireerd voor zijn onderzoek door de onregelmatige weersvoorspellingen de laatste jaren. “Ik lees steeds vaker ongebruikelijke weerberichten die bijvoorbeeld sneeuw voorspellen in mei.”

Shift der seizoenen

Dus besliste Guan samen met een team wetenschappers de klimaatgegevens van het noordelijk halfrond van 1952 tot 2011 te bestuderen. Met deze gegevens als leidraad werden de veranderingen gemeten. Vervolgens werden klimaatmodellen ingezet om de toekomst te ‘voorspellen’.

Wat bleek? Sinds 1952 is er al wel het een en ander veranderd. De zomer was in 2011 reeds 98 dagen lang, terwijl deze in 1952 nog maar 78 dagen telde. De winter moest dan weer inboeten in lengte en duurde in 2011 slechts 73 dagen terwijl de winter van 2011 er nog eentje van 76 dagen was.

Als deze trends zich doorzetten, zal de winter tegen het jaar 2100 amper twee maanden duren. Ook de lente- en herfstseizoenen worden korter terwijl de zomer maar liefst een half jaar in beslag zal nemen.

Gevolgen

Al klinkt het voor velen misschien als muziek in de oren, de lange zomers zouden verstrekkende gevolgen kunnen hebben. “Talrijke studies hebben al aangetoond dat de veranderende seizoenen aanzienlijke milieu- en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen”, zo besluit Guan.