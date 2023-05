Wetenschappers trekken aan alarmbel: grote kans dat aarde 1,5 graden opwarmt tegen 2027

De kans dat de gemiddelde temperatuur op aarde in de komende vijf jaar meer dan de symbolische 1,5 graden opwarmt, is voor het eerst groter dan de kans dat dat niet gebeurt. Dat stelt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in een nieuw rapport. Ook La Niña en El Niño zitten daar voor iets tussen.

Tot en met 2027 is er zo’n 66 procent kans dat de gemiddelde temperatuur 1,5 graden hoger zal zijn dan voor het industriële tijdperk. Daarvoor waarschuwen wetenschappers van de WMO. Een jaar geleden schatte de koepelorganisatie van de Verenigde Naties die kans nog op net minder dan 50 procent. De WMO is gespecialiseerd in weer, klimaat en water en signaleert dit risico jaarlijks in een wereldwijde klimaatupdate.

De kans dat de aarde minder dan 1,5 graden opwarmt wordt dus steeds kleiner. Hoe dan ook is die grens van 1,5 graden symbolisch, ook tijdelijke opwarming kan al voor ernstige klimaatrisico’s zorgen.

Niet voor altijd

Als die kaap van 1,5 graden een van de komende jaren overschreden wordt, hoeft dat niet te betekenen dat dat voor altijd is, benadrukt WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas. “De WMO trekt echter wel aan de bel: we zullen de grens van 1,5 graden steeds vaker overschrijden.” Volgens een wetenschapper van de Britse Met Office zullen de wereldwijde temperaturen blijven stijgen “waardoor we steeds verder weg raken van het klimaat waaraan we gewend zijn”.

De WMO hamert erop dat dit niet hoeft te betekenen dat het klimaatakkoord van Parijs nutteloos zou blijken. Volgens de wetenschappers is het nog steeds mogelijk de klimaatopwarming af te remmen door schadelijke uitstoot drastisch terug te draaien.

La Niña

Wat bijdraagt aan de opwarming is dat het natuurverschijnsel La Niña eind maart eindigde. Daarmee neemt het verkoelende effect op de Stille Oceaan af, terwijl dit de afgelopen drie jaar de opwarming juist enigszins in toom hield, aldus de WMO. Naar verwachting komt het ‘broertje’ van het natuurverschijnsel, El Niño, binnenkort om de hoek kijken. Daarmee warmt het water juist op, wat in 2024 voor warmere temperaturen kan zorgen.

In 2016 zorgden de uitgestoten broeikasgassen en een uitzonderlijk sterke El Niño ook voor een temperatuurrecord. Volgens de WMO is er een kans van 98 procent dat die temperaturen in de komende vijf jaar hoger zullen liggen en het record dus verbroken wordt.