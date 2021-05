Werkweek start zonnig met slechts hier en daar wat wolken, temperaturen tot 24 graden

Het wordt vandaag zonnig en vrij warm. Enkele stapelwolken ontwikkelen zich tijdelijk in het binnenland. De wind waait matig uit het oosten, maar zwakt af tegen de avond. Aan de kust steekt er een zeebries op en een matige noordoostelijke wind doet het kwik dalen. De maxima liggen tussen 19 graden aan de kust en op de hoge plateaus van de Ardennen en bedragen 23 of 24 graden elders. Dat zegt het KMI.

Maandagavond en -nacht wordt het vrijwel helder en rustig. Het kwik daalt naar waarden tussen 5 en 10 graden in de Kempen en in de regio ten zuiden van Samber en Maas, zelfs nog wat lager in sommige Ardense valleien, en tussen 10 en 12 graden elders. De wind waait zwak uit het oosten tot zuidoosten.

Ook dinsdag wordt het zonnig en warm. De wind waait eerst zwak uit het oosten tot zuidoosten, maar wordt matig in de namiddag. Het kwik bereikt 20 graden op de hoge plateaus van de Ardennen en 24 of 25 graden elders in het land.

Woensdag is het nog lange tijd droog en vrij zonnig. Het wordt warm met maxima van 20 of 21 graden in de Hoge Venen tot 26, lokaal 27 graden in Laag­- en Midden­-België. Op het einde van de namiddag of tegen de avond bereikt onstabiele lucht vanuit Frankrijk ons land en vergroot de kans op enkele regen-­ of onweersbuien, vooral over het zuiden en in de streken nabij de Franse grens.

Donderdag is het wisselend bewolkt met enkele regen­ of onweersbuien. In de loop van de dag wordt het vaak droog in het westen en centrum van het land. Het is nog vrij warm met maxima rond 25 graden in het centrum.

Vrijdag is het wisselend bewolkt en ontstaan er verspreid over het land enkele regen­- en onweersbuien, die lokaal vrij intens kunnen zijn. Het wordt nog zowat 23 graden in het centrum van het land.