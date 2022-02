Weerman David Dehenauw waarschuwt voor Eunice: “Mogelijk ergste storm in dertig jaar”

Het KMI voorspelt per provincie maximale rukwinden in kilometer per uur, waarvan het eerste cijfer het meest optimistische scenario is en het tweede het meest pessimistische.

Geleden van 1990

“In het meest pessimistische geval, kunnen we spreken van de ergste storm sinds 1990", zegt David Dehenauw. “Code rood voor wind hebben we nog nooit gegeven. Windstoten tot 120 km/u komen om de vijf à tien jaar voor. De vorige windstoot van 133 km/u, is al geleden van in 2002, gemeten in Middelkerke. Voor windstoten van 140 km/uur moeten we al dertig jaar teruggaan, tot de storm van 25 januari in 1990.”