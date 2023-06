Weerfenomeen El Nino, dat recordtemperaturen in de hand werkt, is begonnen

Plotse hagelbui in Durbuy: “Van 26 graden naar koud, maar verfris­sing die ook voordelen heeft”

Bij u is er misschien momenteel geen wolkje aan de lucht, maar er was voor gewaarschuwd: op sommige plaatsen kan het onweren. In Durbuy ging het er deze namiddag rond 16 uur zelfs even stevig aan toe, zo wordt via 4040 gemeld aan onze redactie.