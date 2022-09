WEERBERICHT. Zwaarbewolkte maar meestal droge dag met temperaturen tot 19 graden

WEERBE­RICHT. Regen, regen en nog eens regen, mogelijk lokaal code oranje morgen

Het is vandaag soms zonnig maar meestal zwaarbewolkt met plaatselijk wat lichte neerslag en maxima tussen 19 en 24 graden. Vanaf de middag neemt de kans op regen of buiige neerslag toe, maar vooral in de loop van de nacht en morgen/woensdag wordt de neerslag intenser. Het KMI verwacht dat het lokaal hard kan regenen, waardoor niet uitgesloten is dat code oranje zal worden ingevoerd. Vanaf middernacht geldt alvast code geel in heel het land.

13 september