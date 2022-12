WEERBERICHT. Zwaarbewolkte dag met lichte neerslag en sneeuw in Hoge Ardennen, temperaturen tot 4 graden

De maxima variëren tussen -1 graad in de Oostkantons en +4 graden over het westen van het land. De wind is matig uit het noordoosten, wat het koudegevoel versterkt.

Vanavond en komende nacht blijft het zwaarbewolkt met nog steeds kans op wat lichte sneeuw of smeltende sneeuw aan het begin van de nacht, vooral dan in de Ardennen. Later verschijnen er mogelijk enkele opklaringen. De minima liggen tussen -2 graden over het oosten van het land, 0 of +1 graad in het centrum en +2 graden over het westen. De wind blijft matig waaien uit het noordoosten.