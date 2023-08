WEERBERICHT. Zonnige start van het weekend, lokaal kans op onweer en buien

We krijgen vrijdagnamiddag zon en wolkenvelden met op het Ardense reliëf kans op een regen- of onweersbui. De maxima gaan van 24 tot 29 graden. Vrijdagavond is er nog kans op een onweer in de Ardennen, later is er overal meer bewolking met kans op wat regen of buien in het westen. Het blijft zeer zacht met minima van 18 tot 24 graden, voorspelt het KMI.

KIJK. Dit zei weerman David Dehenauw gisteren over het weer van de komende dagen



Zaterdag is er eerst veel bewolking met plaatselijk wat regen, maar op vele plaatsen blijft het droog. In de loop van de voormiddag komen er brede opklaringen in het westen, die zich in de namiddag uitbreiden over de rest van het land. In het zuidoosten van het land zijn dan nog enkele buien mogelijk. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en 27 of 28 graden in het centrum van het land. De wind wordt matig en aan de kust vrij krachtig uit west tot zuidwest.

Zondag blijft het droog met zon en wolkenvelden. De meeste zon is voor de kust in de namiddag. In de Ardennen moet men dan weer rekening houden met ochtendnevel- of mist. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum en Belgisch Lotharingen. Er waait een zwakke en aan zee soms matige wind uit westelijke of veranderlijke richtingen.

Maandag blijft het droog, warm en zonnig met maxima van 24 tot 29 graden in het binnenland en tussen 21 en 24 graden aan zee. Dinsdag wordt het drukkend warm met maxima in het binnenland van 26 tot 30 graden. Aan zee is het door een zeebries wat koeler met maxima van 21 tot 25 graden.