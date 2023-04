WEERBERICHT. Zonnige start van de vakantie, maar frisse temperaturen met ‘s nachts lichte vorst

WEERBE­RICHT. Dag start grijs, maar geleide­lijk aan klaart het overal op en krijgen we “ideaal fietsweer”

De dag is zwaarbewolkt gestart, met in het zuiden van het land nog wat regen. In de namiddag wordt het in de meeste streken droog, met eerst opklaringen in het noorden en geleidelijk ook in het centrum. De maxima halen 5 tot 10 graden, meldt het KMI. De komende dagen wordt het droger, maar ook kouder, met een onaangename noordoostenwind. Het KMI verwacht nachtvorst.