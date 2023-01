WEERBERICHT. Zonnige ochtend met risico op ijsplekken, later meer bewolking

In de loop van de namiddag neemt de bewolking ook in Vlaanderen toe, maar het blijft vrijwel droog, op enkele sneeuwvlokken in het oosten na. De maximumtemperaturen gaan overdag van -3 in de Hoge Venen, tot +1 graad in het centrum van het land en +3 graden aan zee. 's Nachts zakt het kwik tot het vriespunt aan de kust, -1 à -2 graden in het centrum en -6 graden in de Ardennen.