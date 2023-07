WEERBERICHT. Zonnige en zeer warme dag met temperaturen tot plaatselijk 32 graden

BV VRT-weer­vrouw Jacotte Brokken werkte als jobstudent op een recreatie­do­mein: “Ik had toen echt een afkeer van het weer”

De zomer. Het staat voor menig student gelijk aan twee maanden zwoegen voor wat extra zakcenten. Ook Jacotte Brokken (30) spendeerde haar zomers al werkend. Zij koos voor een vakantiejob op het provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. “Dat was best stresserend”, vertelt ze in Dag Allemaal, in een gesprek over lastige klanten, de invloed van het weer en haar zomer nu, als weervrouw bij VRT. “Ik doe shiften van tien uur, en dat is echt tien uur aan een stuk wérken.”