WEERBERICHT. Zonnige dag met maxima tot 29 graden

Het wordt vandaag, na het oplossen van het plaatselijke ochtendgrijs, opnieuw zonnig met in de namiddag de vorming van wat stapelwolken, vooral dan over het westen van het land en in de Ardennen. Dat meldt het KMI.

De maxima zijn hoger dan wat normaal is voor de tijd van het jaar en liggen tussen 22 graden aan zee en 29 graden in het uiterste zuiden van het land. De zwakke en veranderlijke wind waait later uit het westen tot noordwesten en wordt aan zee dan matig.

Vanavond klaart het uit met later geleidelijk wat meer hoge wolkensluiers. Aan het einde van de nacht vormt er zich hier en daar opnieuw wat nevel, mist of lage bewolking. De minima liggen tussen 12 of 13 graden in de Hoge Venen en 17 graden in de grote steden en Belgisch Lotharingen en dit bij een zwakke variabele wind.

Morgen is het zonnig met wat lokaal ochtendgrijs. In de loop van de dag kunnen er links of rechts wat velden van middelhoge en hoge bewolking opduiken. De maxima liggen rond 21 graden aan zee, rond 25 of 26 graden in het centrum en rond 27 graden in het uiterste zuiden van het land. De wind is zwak uit zuidwest, in de loop van de dag ruimend naar noordwest tot noord.