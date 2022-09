WEERBERICHT. Zonnige dag met in de namiddag opnieuw kans op buien en onweer

WEERBE­RICHT. Onweer trekt over het land: KMI waarschuwt met code geel

Het KMI waarschuwt voor onweer in het hele land in de nacht van maandag op dinsdag. “Hierbij verwachten we neerslaghoeveelheden die plaatselijk kunnen oplopen tot 10 tot 20 mm in één uur tijd.” Er werd een code geel afgekondigd voor het hele land.

