WEERBERICHT. Zonnige dag met in de late namiddag opnieuw code geel voor onweer, komende dagen wisselvallig

UpdateEr zijn dinsdagnamiddag eerst nog opklaringen, later meer wolken met een paar lokale buien, eventueel met wat gedonder. Het KMI verwacht neerslaghoeveelheden die plaatselijk kunnen oplopen naar 10 tot 20 liter per vierkante meter in één uur tijd. Voor alle provincies geldt vanaf de late namiddag code geel.

Aan de kust geldt er vanaf 18 uur code geel, de andere Vlaamse provincies volgen een tot twee uur later, net als Wallonië. In de loop van de avond neemt de buienactiviteit toe, waardoor de kans op onweer en overvloedige neerslag stijgt. In het tweede deel van de nacht verlaten de buien ons land via het noordoosten, luidt het.

Volledig scherm Code geel voor onweer in de late namiddag en avond. © KMI/Meteo.be

Het is warm bij maxima tussen 22 en plaatselijk 30 graden. Dinsdagavond en in het begin van de nacht vallen er buien, die lokaal intens zijn met onweer. Later in de nacht wordt het droog vanaf het zuidwesten met opklaringen. De minima liggen tussen 14 en 17 graden, zegt het KMI.

Na het verdwijnen van het eventuele ochtendgrijs krijgen we woensdag eerst opklaringen. In de loop van de dag ontstaan er meer wolken en vallen er lokale buien, mogelijk met enkele donderslagen. Deze buien lijken eerst te vallen in de Ardennen en daarna in het westen. Het blijft nog vrij warm met maxima tussen 22 en 26 graden. De wind is matig uit zuid tot zuidwest. Op het einde van de dag zwakt de wind af.

Donderdag is het eerst zwaarbewolkt met nog wat regen of enkele buien in het noordoosten en oosten van het land. De neerslag trekt verder richting Nederland en Duitsland waarna het in ons land tijdelijk overwegend droog en wisselend bewolkt wordt. In de namiddag neemt de kans op onweerachtige buien vanaf het westen opnieuw toe. Plaatselijk kunnen de buien fel zijn. De maxima liggen tussen 18 graden in de Ardennen en 23 of 24 graden in de Kempen. Er staat een matige wind uit het zuidwesten.

Vrijdag blijft het wisselvallig met vooral in de tweede helft van de dag enkele onweerachtige buien. Lokaal kunnen de buien fel zijn met veel neerslag. De maxima schommelen tussen 17 en 22 graden bij een matige of aan zee soms vrij krachtige wind, die ruimt van het zuiden naar het zuidwesten.

Lees ook: