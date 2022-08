WEERBERICHT. Zonnig weekend met temperaturen tot 35 graden

WEERBE­RICHT. Tempera­tuur stijgt naar 30 graden en meer: “We staan voor warmste week van het jaar”

We krijgen een zonnige dag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen rond 20 graden aan zee en tot 26 graden in het centrum van het land. In de loop van volgende week klimt het kwik weer boven de 30 graden, meldt het KMI. Vanaf vandaag geldt ‘code geel’, en vanaf woensdag waarschuwt het weerinstituut zelfs met ‘code oranje’ voor hitte. “We staan sowieso voor de warmste week van 2022", zegt David Dehenauw van het KMI.

7 augustus