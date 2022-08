WEERBERICHT. Zonnig met temperaturen tot 33 graden

WEERBE­RICHT. Zonnige dag met maxima tot 31 graden

Zondag wordt het zonnig en warm met soms wat hoge wolkenvelden en in de namiddag ook enkele stapelwolken. De maxima liggen tussen 26 en 28 graden aan zee en in de Ardennen. In de rest van het land schommelen ze tussen 29 tot 31 graden. De wind waait zwak en later soms matig uit zuid tot zuidwest. Aan zee steekt er in de namiddag een matige zeebries op uit west tot noordwest. Dat meldt het KMI.

24 juli