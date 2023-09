WEERBERICHT. Zonnig met temperaturen tot 30 graden én een briesje

WEERBE­RICHT. Kletsnatte eerste schooldag: KMI waarschuwt met code geel voor hevige regen

Het is vrijdag zwaarbewolkt met regen of intense buien en windstoten. Op sommige plaatsen kan het onweren. Het kwik gaat tot 17 à 19 graden in de Ardennen en tot 19 à 22 graden elders in het land. Dat zegt het KMI, dat waarschuwingscode geel wegens hevige regen afkondigt voor bijna het hele land.