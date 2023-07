WEERBERICHT. Zonnig met temperaturen tot 29 graden

WEERBE­RICHT. Na zonnige start trekken onweersbui­en over Vlaanderen: KMI waarschuwt met ‘code geel’ voor regen en wind

We krijgen vandaag licht wisselvallig weer met af en toe buien. Er staat ook een goed voelbare wind, meldt het KMI. De dag start nog zonnig, maar al snel komen er stapelwolken en hier en daar buien opzetten. In de loop van de avond en de nacht kan het vooral in Vlaanderen hard gaan regenen en waaien. Het KMI kondigt in verschillende provincies dan ook ‘code geel’ voor regen en wind af vanaf 23 uur. In de Ardennen blijft het overwegend droog. De maxima liggen tussen 18 en 22 graden.