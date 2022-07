WEERBERICHT. Zonnig en zomers warm met temperaturen tot 26 graden, morgen nog iets warmer

WEERBE­RICHT. Zonnige week met warme temperatu­ren op komst, volgende week kans op temperatu­ren tot wel 35 graden

Vandaag blijft het droog. In het westen, het noorden en het oosten van het land krijgen we eerst nog te maken met nevel of mist en wolkenvelden, maar elders begint de dag met zon. Later wordt het overal zonnig. De maxima schommelen tussen 22 graden in de Hoge Venen en 27 graden in het centrum van het land en Belgisch Lotharingen. Dat meldt het KMI.

11 juli