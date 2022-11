WEERBERICHT. Zonnig en zacht verlengd weekend in het vooruitzicht

Vandaag verwachten we maxima van 10 graden in de Hoge Ardennen tot 14 à 15 graden in Laag- en Midden- België. Er waait een overwegend matige zuid-zuidwestenwind, maar in het uiterste zuiden van het land blijft de wind eerder zwak.

Vanavond en vannacht wordt het meestal helder tot lichtbewolkt. In het zuiden van het land vormt er zich op veel plaatsen al vrij snel nevel, mist of laaghangende bewolking. Het is niet uitgesloten dat er ook elders in het land wat laaghangende bewolking is. De minima variëren tussen 2 en 7 graden in het zuiden van het land (of in sommige Ardense valleien nog wat lager). Elders liggen de minima tussen 5 en 9 graden. De wind is overwegend matig uit zuidelijke richtingen, in de Ardennen en Belgisch Lotharingen zwak en veranderlijk.

Het verlengde weekend belooft zacht en zonnig te worden. Vrijdag is er zon met soms hoge wolkensluiers. In de Ardennen begint de dag met nevel, mist of laaghangende bewolking die lokaal moeizaam verdwijnen. De maxima liggen tussen lokaal 9 à 10 graden in het zuiden van het land waar het langer grijs blijft en 14 of 15 graden in Laag- en Midden-België. Er waait een matige wind uit zuid of zuidzuidwest.

Ook zaterdag wordt het zonnig met wat hoge sluierwolken. In het zuiden van het land is er opnieuw ochtendgrijs. Na een behoorlijk frisse nacht stijgen de temperaturen tussen 12 en 17 graden. Er waait een zwakke zuidoostelijke wind.

Zondag blijft het droog met mooie zonnige perioden. Na een opnieuw frisse start liggen de maxima tussen 11 en 16 graden bij een zwakke wind uit oostelijke richtingen.

KIJK. Onze weerman Frank Duboccage zei eerder deze week al dat hij zulke aanhoudende zachte temperaturen voor deze tijd van het jaar “nog niet heeft meegemaakt in zijn carrière”: