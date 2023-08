WEERBERICHT. Zonnig en warm weekend in het vooruitzicht, maar onweer niet uitgesloten

Het weekend begint zaterdag bewolkt met plaatselijk wat regen of enkele buitjes vanaf de kust en de Franse grens. Het KMI sluit een lokaal onweer niet uit. Over het westen en in de loop van de dag ook in het centrum en het oosten van het land worden de opklaringen steeds breder. De maxima schommelen tussen 23 of 24 graden aan zee en in de Hoge Ardennen en 27 of 28 graden elders.