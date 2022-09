WEERBERICHT. Zonnig en warm begin van de week, met temperaturen tot 25 graden

Levensduur­te en klimaat zijn hogere mondiale prioritei­ten dan Oekraïne, zo blijkt uit grote opiniepei­ling

De meest mensen vinden de levensduurte en klimaat een groter probleem dan de bevrijding van Oekraïne, zo blijkt uit een enquête die de bezorgdheden over de hele wereld weergeeft. In Polen, Groot-Brittannië en Kenya was er het meeste steun voor Oekraïne, in India, Indonesië en Servië het minst. De grootste bezorgdheid over alle landen heen was de opwarming van de aarde.

7 september