WEERBERICHT. Zonnig en guur slot van weekeinde

We krijgen vandaag zonnig weer, met later enkele wolkenvelden. Het blijft droog met maxima tussen -1 en 6 graden met een schrale wind, meldt het KMI.

Zondagochtend vriest het alleen aan de kust niet. De matige noordoostenwind versterkt het koudegevoel. In de loop van de dag kan de wind in de kustregio en op de Ardense hoogten soms vrij krachtig worden. Rukwinden tot 50 à 55 km/u zijn mogelijk.

Zondagnacht wordt het overal helder en koud met lichte tot matige vorst. De minima liggen tussen 0 graden aan zee, -2 graden in het binnenland en -6 graden in het oosten. De matige noordoostenwind maakt het extra koud.

Maandagochtend vriest het opnieuw overal, maar mogelijk net niet in de kustregio. Het wordt zonnig met vanaf de middag enkele wolkenvelden. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en plaatselijk 7 graden in het westen. De wind waait meestal matig uit het noordoosten.

Dinsdag verwachten we over het westen vrij veel wolken met kans op een winterse bui. Elders wisselen zon en wolken elkaar af. Over het zuidoosten blijven de opklaringen breed. Het is nog steeds vrij koud met maxima van 0 graden in de Hoge Venen tot 5 à 6 graden in Vlaanderen. De noordoostenwind waait zwak tot matig.

Woensdag is het overwegend zonnig. Na een koude ochtend met overal vorst klimt het kwik in de namiddag tot 5 à 6 graden in Laag- en Midden-België bij een matige noordoostenwind.

Donderdag kunnen er over de westelijke landshelft lage wolken voorkomen, maar het blijft er droog. Over het oosten lijkt het zonnig te worden. Het is iets zachter met in de lager gelegen gebieden maxima tussen 6 en 8 graden.