WEERBERICHT. Zonnig, droog en tot 30 graden, vanaf vanmiddag weer kans op onweer

Vanochtend is het nog vrij zonnig en droog met hoge en middelhoge wolken. Er is kans op lokale nevel of een mistbank. In de loop van de dag ontwikkelen zich stapelwolken, waaruit in de namiddag of vanavond (onweers)buien kunnen vallen, vooral over het noordwesten van het land. Op vele plaatsen blijft het echter droog. De maxima liggen tussen 24 graden in de Hoge Venen en 29 à 30 graden in het centrum. De wind waait meestal zwak uit zuid tot zuidwest. Aan zee is de wind eerst matig.