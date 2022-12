WEERBERICHT. Zonnig, droog en koud, maar op oudejaar wordt het 15 (!) graden

We krijgen vandaag een zonnige en meestal droge dag. Het is met temperaturen tussen 3 en 8 graden kouder dan de afgelopen dagen, maar die maxima zijn wel normaal voor de tijd van het jaar. De komende dagen wordt het echter opnieuw zachter, volgens het KMI. Op oudejaar kan het kwik zelfs stijgen tot 15 graden.

Vandaag start zonnig in het noorden van het land en bewolkter in het zuiden. In Hoog-België kan de lage bewolking hardnekkig zijn en ‘s ochtends een verminderd zicht veroorzaken op de hoogste toppen. Vooral in de Hoge Ardennen werden de temperaturen vannacht licht negatief (aan de grond) en daardoor konden zich ijs- of rijmplekken vormen. In de provincies Luik en Luxemburg is tot 8 uur code geel van kracht voor gladheid.

Ten noorden van Samber en Maas drijven in de loop van de dag wat hoge en middelhoge wolkenvelden binnen, maar het blijft zonnig. In de Kuststreek wordt het echter snel wisselend bewolkt. Het blijft droog op een lokale bui na, vooral dan over het noordwesten. De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het uiterste westen. De wind waait matig uit het zuidwesten, krimpend naar zuidzuidwest.

Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en trekt een regenzone met lichte tot matige regen vanaf het westen over ons land. De minima worden ‘s avonds al bereikt en liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 7 graden aan zee. De wind neemt toe in kracht en wordt matig tot vrij krachtig uit zuidzuidwest, met windstoten tot 60 kilometer per uur of lokaal zelfs iets meer.

Morgen is het vaak zwaarbewolkt met perioden van regen of motregen, vooral dan over het noordwesten. Aan het einde van de dag vallen er verspreid over het land buien. Het wordt iets zachter. De maxima liggen tussen 5 graden op de Ardense hoogten en 10 graden in Vlaanderen. De wind is matig tot vrij krachtig uit zuidzuidwest en neemt toe in de loop van de middag. Windstoten rond 70 kilometer per uur zijn mogelijk, lokaal zelfs iets meer.

Donderdag wordt het wisselvallig met opklaringen maar ook buien, vooral dan aan zee en in de Ardennen. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Ardennen en 9 graden in Vlaanderen. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige tot soms zelfs krachtige zuidwestenwind met windstoten tussen 50 en 60 kilometer per uur.

Vrijdag begint de dag waarschijnlijk droog met opklaringen, maar in de loop van de dag gaat het regenen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 7 en 11 graden. De zuidenwind wordt vrij krachtig tot soms zelfs krachtig.

Zaterdag is het vaak zwaarbewolkt met perioden van regen. Het wordt op oudejaarsdag uiterst zacht met temperaturen tot 15 graden in het centrum van het land en een goed voelbare zuidwestenwind.

Op Nieuwjaar is het nog altijd zeer zacht en krijgen we nog steeds neerslag te verduren. De maxima klimmen naar zo’n 12 graden in het centrum van het land bij een matige zuidwestenwind.

Maandag lijkt droger te verlopen. Met maxima rond 9 graden wordt het iets kouder dan de voorbije dagen, maar blijft het zacht voor de tijd van het jaar.

