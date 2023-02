WEERBERICHT. Zondag begint grijs met wat regen, later droog en brede opklaringen

Er trekt zondagochtend een zwakke regenzone van de kust richting Ardennen. Het is zwaarbewolkt en er zijn perioden met (lichte) regen. Achter de storing verschijnen in de voormiddag al opklaringen in het noordwesten, in het centrum eerder in de namiddag. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het echter tot de late namiddag bewolkt met eventueel enkele (winterse) buien, meldt het KMI.

De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het westen van het land. De wind wordt matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig uit noordelijke richtingen met rukwinden tot 50 à 60 km/uur. Tegen de avond neemt de wind wat in kracht af.

Zondagavond wordt het overal droog en breiden de opklaringen zich ook uit over Hoog­-België. Later vannacht kan er zich laaghangende bewolking of (aanvriezende) mist vormen, vooral dan ten zuiden van Samber en Maas. De minima liggen tussen 3 à 4 graden vlak aan zee en ­3 graden in sommige Ardense valleien met in het centrum waarden rond het vriespunt. Vooral in de zuidoostelijke landshelft is er lokaal gevaar voor aanvriezende natte weggedeelten of aanvriezende mist. De wind ruimt naar noord tot noordoost en wordt op de meeste plaatsen zwak, aan zee en op de Ardense Hoogten eerder matig.

Maandagochtend start de dag met veel lage wolken en kans op aanvriezende mist in het zuidoosten, terwijl er in het westen brede opklaringen voorkomen. In de namiddag wordt het overal wisselend bewolkt. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 7 à 8 graden in het westen. De wind waait zwak tot matig uit noordoostelijke richtingen.