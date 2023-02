WEERBERICHT. Zondag begint grijs met wat regen, later droog en brede opklaringen, volgende week overwegend zonnig

Er trekt zondagochtend een zwakke regenzone van de kust richting Ardennen. Het is zwaarbewolkt en er zijn perioden met (lichte) regen. Achter de storing verschijnen in de voormiddag al opklaringen in het noordwesten, in het centrum eerder in de namiddag. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het echter tot de late namiddag bewolkt met eventueel enkele (winterse) buien, meldt het KMI.

De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het westen van het land. De wind wordt matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig uit noordelijke richtingen met rukwinden tot 50 à 60 km/uur. Tegen de avond neemt de wind wat in kracht af.

Zondagavond wordt het overal droog en breiden de opklaringen zich ook uit over Hoog­-België. Later vannacht kan er zich laaghangende bewolking of (aanvriezende) mist vormen, vooral dan ten zuiden van Samber en Maas. De minima liggen tussen 3 à 4 graden vlak aan zee en ­3 graden in sommige Ardense valleien met in het centrum waarden rond het vriespunt. Vooral in de zuidoostelijke landshelft is er lokaal gevaar voor aanvriezende natte weggedeelten of aanvriezende mist. De wind ruimt naar noord tot noordoost en wordt op de meeste plaatsen zwak, aan zee en op de Ardense Hoogten eerder matig.

Maandag begint op veel plaatsen grijs met lage bewolking en nevel of mist, die lokaal eventueel kunnen aanvriezen. In de Ardennen zijn gladde plekken mogelijk door bevriezing van natte weggedeelten. Geleidelijk breekt de zon door het lage wolkendek en wordt het wisselend bewolkt. In het westen van het land is er ‘s ochtends geen of weinig nevel en mist en wordt het ook zonniger. De maxima liggen rond +1 graad in de Hoge Venen, rond 5 of 6 graden in het centrum en rond 7 graden in het westen van het land. De wind waait meestal zwak tot soms matig uit noord tot noordoost.

Maandagnacht blijft het overal droog. Het wordt op de meeste plaatsen licht bewolkt. Later groeit de kans op nevel en mist in het westen van het land. Lokaal zou de mist eventueel kunnen aanvriezen. Want in heel het land duikt het kwik onder het vriespunt, met minima tussen -4 graden in Hoog-België en -1 of -2 graden in Laag-België. De wind is meestal zwak en in de Ardennen matig uit noordoostelijke tot oostelijke richtingen.

Dinsdagochtend is het koud, na een nacht met algemene vorst, maar dan wordt het zonnig. Het kwik stijgt geleidelijk naar waarden tussen 1 en 3 graden in de Ardennen en tussen 4 en 6 graden in Laag- en Midden- België.

Woensdag wordt een stralende dag. Na een nacht met algemene vorst, klimt het kwik langzaam naar maxima tussen 2 en 5 graden.

Donderdag is het eerst vrij zonnig. In de loop van de dag komt een storing echter uitdoven boven onze regio. Het zou wel droog moeten blijven.