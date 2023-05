WEERBERICHT. Zon, zon en nog eens zon: komende tien dagen beter weer bij ons dan in Zuid-Europa

UpdateWe staan voor een heerlijk verlengd pinksterweekend, met de zon in de hoofdrol. Het kwik stijgt vlot boven 20 graden. Ook volgende week houdt het mooie weer aan, met temperaturen die volgens onze weerman Frank Duboccage donderdag en vrijdag plaatselijk zelfs 25 graden kunnen halen. Volgens NoodweerBenelux is het de komende tien dagen zelfs beter weer bij ons dan in het zuiden van Europa.

“Van een weeromslag gesproken”, klinkt het bij NoodweerBenelux. “Na enkele natte weken/maanden in West-Europa worden de bakens verzet. Komende 10 dagen zeer droog in onze omgeving terwijl het zuiden van Europa (Spanje, Italië en Griekenland) beduidend meer regen mag verwachten.”

De weerdienst raadt zelfs aan om een reis naar die contreien uit te stellen. “Een trip geboekt naar die omgeving? Misschien toch maar overwegen om nog even te wachten. In de Benelux blijft het uitermate zonnig met gemiddeld 21°C”, klinkt het, met de hashtag ‘#placetobe’.

Vandaag wordt het volgens het KMI overal zonnig. In de loop van de dag kunnen er enkele onschuldige stapelwolken verschijnen, vooral in het zuiden van het land. Na een eerder frisse ochtend loopt het kwik op tot 15 graden in de Hoge Venen en aan de kust en tot 19 of 20 graden in het centrum, plaatselijk 21 graden in Lotharingen. Aan de kust wordt de wind wel vrij krachtig, met windstoten tot 50 kilometer per uur.

Vanavond en vannacht is het vrijwel helder met pas op het einde van de nacht wat hoge wolkenvelden vanaf het noorden. De minima liggen tussen 1 en 6 graden in de Ardennen en tussen 6 en 10 graden elders.

Zaterdag is het zonnig met maxima van 16 graden vlak aan zee tot 20 à 21 graden in het centrum van het land en in Belgische Lotharingen. De wind waait na de middag aan zee vrij krachtig.

Zondag wordt het zonnig met hoge wolkensluiers en in het binnenland misschien wat verdwaalde stapelwolken. De maxima liggen tussen 20 en 23 graden. Aan zee wordt het niet veel warmer dan 17 graden, met in de namiddag een vrij krachtige wind.

Maandag en dinsdag is het wat minder warm, maar wel zonnig en droog. De maxima liggen tussen 13 graden aan zee en 18 of 19 graden in het centrum, tot 21 graden in het zuiden. De wind waait aan zee opnieuw krachtig tot vrij krachtig in de namiddag.

Ook woensdag blijft het droog met zon en nauwelijks of geen bewolking. Het wordt wel weer wat warmer, met maxima rond 22 graden in het centrum. Aan zee blijft het vrij fris, met maxima rond 15 graden.

Donderdag en vrijdag kan het kwik lokaal zelfs een zomerse waarde van 24 of zelfs 25 graden halen, zo voorspelt onze weerman Frank Duboccage.

Ook de komende veertien dagen blijft de kans op neerslag klein. Het kwik gaat overdag wellicht wat achteruit, met maxima die rond of iets onder 20 graden liggen in het centrum.