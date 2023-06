WEERBERICHT. Zon slooft zich dit weekend uit met maxima tot 30 graden

Deze ochtend komen er in het uiterste westen tijdelijk lokale lage wolken voor, elders is het opnieuw zonnig. In de namiddag is het bijna overal zonnig. Er kunnen stapelwolken ontstaan, die vooral in het zuidoosten kunnen doorgroeien tot een regen­- of onweersbui. De maxima liggen tussen 21 graden in de Hoge Venen et 26 graden in de Kempen en Lotharingen. Aan zee is er een vrij krachtige zeebries uit het noordnoordoosten, waardoor het kwik er niet hoger komt dan 16 of 17 graden.